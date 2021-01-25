Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 43 года.

Президент Владимир Зеленский 25 января празднует день рождения. По случаю этого дня глава государства уже опубликовал фотографию.

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Свой праздник он начал в 7 утра в спортзале. Очевидно, президент тренировался. Зеленский в майке сделал селфи и заявил, что чувствует себя на 30 лет.

"7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе", – написал президент в своем Instagram.

Кстати, Зеленский давненько не постил фото из спортзала. А на пробежке мы его видели еще летом прошлого года.

Как украинцы приветствуют Зеленского

Пользователи сети поздравили Зеленского в комментариях. Украинцы пожелали осуществления планов, счастья и здоровья.

Хотя не все были такими любезными. Некоторые напомнили президенту за высокие тарифы на коммунальные услуги и цены. Один из комментаторов даже упрекнул Зеленскому за 11 айфон в его руках.

День рождения Зеленского: что известно

От шоумена, который не имел особого опыта в политике, – до шестого президента Украины, который получил рекордные 73% голосов поддержки украинцев. Предлагаем интересные факты из биографии Владимира Зеленского.

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Автор: Виктория Гордиенко