Зеленский прошел путь от шоумена до политика.

В понедельник, 25 января, свой 43-й день рождения празднует президент Украины Владимир Зеленский.

Лидера государства уже поздравили в политсиле "Слуга народа" в Telegram. "Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину", - написали "слуги".

УНИАН в день рождения Владимира Зеленского собрал интересные факты о нем. Он прошел путь от шоумена до политика.

Владимир Зеленский: где родился, рос, учился

Родился Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге. В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрденет, там же и закончил первый класс. Затем его семья вернулась в Кривой Рог, где он учился в школе № 95 с углубленным изучением английского языка.Читайте такжеУ Зеленского прогнозируют восстановление экономики Украины в 2021 году

В 1995 году поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. Правда, по специальности работал два месяца – на практике.

Путь Владимира Зеленского-шоумена

Владимир Зеленский стал известным еще в 1990-е годы благодаря КВН. Он был участником СТЭМ "Бездомный", команды "Молодой Кривой Рог", "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".

Стартом звездного пути стал 1997 год, когда Зеленский (как капитан) совместно с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым создал команду "95-й квартал", которая была названа в честь одного из районов Кривого Рога. Вскоре команда пробивается в Высшую лигу КВН.

В 2003 году произошел конфликт "95 квартала" с творческим объединением Александра Маслякова "АМИК", из-за чего вся команда Зеленского покинула КВН.

Свободное плавание: "Студия "Квартал 95"

В 2005 году, после скандала с КВН, шоу "Вечерний квартал" стартует на одном из украинских каналов. Вскоре эта программа стала самой рейтинговой на украинском ТВ в сегменте телевизионного юмора.

Позже была открыта "Студия "Квартал-95". И тогда Зеленский с партнерами запускает ряд успешных проектов, среди которых, например, "Вечерний Киев", "Бойцовский клуб" и "Украина, вставай", "Лига смеха".

Кинокарьера Зеленского

В 2008 году сыграл одну из главных ролей в комедии "Любовь в большом городе", а потом – в продолжениях этого фильма, которые вышли в 2010 и 2013 годах.

В 2011 году в прокат вышел римейк "Служебного романа", где Зеленский сыграл главную роль. Потом были съемки в комедии "Ржевский против Наполеона".

Также Зеленский сыграл роль учителя Василия Голобородько, который стал президентом, в популярном телесериале "Слуга народа".

Еще один не менее успешный и популярный проект Владимира Зеленского и студии "Квартал 95" – комедийный сериал "Сваты".Читайте такжеЖена президента рассказала, обсуждал ли Зеленский с ней поход на второй срок

Владимир Зеленский: личная жизнь

Шоумен состоит в браке с Еленой Кияшко с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе.

В 2008 году в семье появилось пополнение – дочь Саша. А в начале 2013 года - сын Кирилл.

Политическая карьера Владимира Зеленского

В украинских СМИ давно (с 2017 года) писали о том, что Владимир Зеленский может принять участие в президентских выборах 2019.

Выступая с новогодним обращением на телеканале "1+1" 31 декабря 2018 года, Зеленский объявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на выборах президента 2019. Позже партия «Слуга народа» выдвинула шоумена кандидатом в президенты.

В первом туре президентских выборов Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. По результатам второго тура выборов он набрал 73,22% и одержал победу над Петром Порошенко.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019-го года. Он стал самым молодым главой государства.

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Автор: Ольга Робейко