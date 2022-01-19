Он встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Об этом в своем Twitter сообщила корреспондент CNN Дженнифер Ханслер. Она опубликовала фото американского чиновника у трапа самолета.

Визит Блинкена в Украину: что известно

Как сообщалось, Блинкен посетит Киев и Берлин 19-20 января. В столице Украины он 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками Посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

Читайте такжеГоссекретарь США и Боррель созвонились из-за Украины: какие вопросы обсуждалиПосле визита в Украину госсекретарь 20 января отправится в Берлин для обсуждения последних дипломатических взаимодействий с Россией и совместных усилий для сдерживания дальнейшей агрессии России против Украины, в том числе готовность союзников и партнеров воплотить "огромные последствия и серьезную экономическую цену для России".

В Киеве 19-20 января могут ограничить движение на дорогах в связи с визитом государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Украину. Ограничения движения возможны в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Напомним, в прошлый раз Блинкен посещал Киев в мае 2021 года.

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