Президент подчеркнул, что в разрушенных домах Харькова РФ может увидеть, сколько всего она проиграла за эти 95 дней полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла не только битву за Харьков, Киев и Север Украины, она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром.

Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

Президент отметил, что его сегодняшнее обращение посвящено Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу, а "через них - всей нашей стране, всем городам и громадам".

Он напомнил, что сегодня посетил Харьков и передовые позиции украинских военных в области.

"Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, опаленные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север - туда, откуда била русская артиллерия, откуда прилетала российская боевая авиация", - сказал Зеленский.

По его словам, дома "смотрят" на Россию и в них сейчас, как в зеркале, РФ может увидеть себя, увидеть, сколько всего она проиграла за эти 95 дней полномасштабной войны.

"Россия уже проиграла не только битву за Харьков, Киев и Север нашей страны, она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели, в том числе и там - на Салтовке", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак отметил, что война в Украине будет продолжаться долго, однако РФ потерпит поражение, которое обернется для нее полным крахом.

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