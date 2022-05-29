Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла не только битву за Харьков, Киев и Север Украины, она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром.
Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.
Президент отметил, что его сегодняшнее обращение посвящено Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу, а "через них - всей нашей стране, всем городам и громадам".
Он напомнил, что сегодня посетил Харьков и передовые позиции украинских военных в области.
"Харьков пережил страшные удары оккупантов. Черные, опаленные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север - туда, откуда била русская артиллерия, откуда прилетала российская боевая авиация", - сказал Зеленский.
По его словам, дома "смотрят" на Россию и в них сейчас, как в зеркале, РФ может увидеть себя, увидеть, сколько всего она проиграла за эти 95 дней полномасштабной войны.
"Россия уже проиграла не только битву за Харьков, Киев и Север нашей страны, она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели, в том числе и там - на Салтовке", - подчеркнул глава государства.
Как сообщал УНИАН, историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак отметил, что война в Украине будет продолжаться долго, однако РФ потерпит поражение, которое обернется для нее полным крахом.