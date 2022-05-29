Ранее сообщалось, что продвижение российских войск в Северодонецке застопорилось.

Возле Северодонецка Луганской области сейчас идут ожесточенные бои.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"‎Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила она.

По словам Маляр, ситуация в городе в динамике и говорить о каких-то результатах невозможно:

"Пока окончательно не завершаются бои, мы не можем говорить корректно о том или ином населенном пункте… Сейчас мы можем говорить, что бои в процессе".

Ранее сообщалось, что российская группировка до сих пор находится в отеле "Мир" в окрестностях Северодонецка, возможностей его покинуть у врага в настоящее время нет, сообщили в Луганской ОВА.

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