Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Харьковскую область посетил передовые позиции украинских военных.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки и пообщался с защитниками Украины.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!", – сказал президент.

Как сообщал УНИАН, накануне Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины ежедневно приближаются к моменту, когда будут иметь преимущество над оккупантами технологически и ударной силой. Он отметил, что ситуация на фронте очень сложная, особенно в тех районах на Донбассе и на Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя.

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