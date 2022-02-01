Президент призвал их сначала ввести, а потом - посмотрим".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, остановят ли превентивные санкции эскалацию со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Отвечая на вопрос журналиста о том, остановят ли персональные санкции эскалацию со стороны России, Зеленский сказал следующее: "Если я вас верно понял, то вы меня спрашиваете о том, что какие - либо превентивные санкции, если они будут введены до эскалации, остановят ли они эскалацию со стороны России? Давайте введем, а потом посмотрим".

Читайте такжеЗеленский рассказал, сколько российских военных находятся на оккупированных территорияхНапомним, что после переговоров Джонсон заявил о готовность ввести санкции против Российской Федерации как только "сапог" первого российского солдата зайдет глубже в Украину.

"Также вместе с другими странами мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут применены в тот момент, когда первый русский сапог зайдет еще глубже на украинскую территорию. Мы осуществили эту всю работу и подготовили все это не для демонстрации враждебности по отношению к России, но как свидетельство, что мы всегда будем выступать за свободу и демократию и украинский суверенитет перед лицом агрессии", - подчеркнул он.

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