Встреча происходит на фоне объявлений о создании нового трехстороннего формата сотрудничества.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 февраля, прибыл в Киев.

В рамках визита проходит встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудят, в частности, и ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Встреча в Мариинском дворце проходит на фоне объявлений о создании нового трехстороннего формата сотрудничества

Переговоры Зеленского и Джонсона - онлайн-трансляция

17:30: В Мариинском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

После завершения переговоров они проведут встречу с представителями средств массовой информации.

Напомним, что накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

А глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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