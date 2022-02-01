"Как только сапог российского солдата пересечет границу": Джонсон предупредил РФ о жестких санкциях

Премьер Британии сказал, что в последние дни провел беседы с лидерами Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии, генеральным секретарем НАТО и другими - все соглашаются относительно фундаментальной важности поддержания самоопределение Украины.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявил о готовности ввести санкции против Российской Федерации как только "сапог" первого российского солдата зайдет глубже в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джонсон сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава британского правительства сказал, что надо учитывать "суровую реальность", поскольку сегодня более 100 тыс. российских военных собрано на границах Украины, что является крупнейшей демонстрацией враждебных боевых действий в отношении Украины в наше время.

"Не возникает сомнений, что дальнейшее российское вторжение в Украину стало бы политической катастрофой, гуманитарной катастрофой, и на мой взгляд, это стало бы военной катастрофой для России и мира. Потенциальное вторжение полностью противоречит утверждениям президента Путина о действиях в интересах украинского народа", - подчеркнул Джонсон.

Британский премьер добавил, что украинский народ и мировое сообщество будут оценивать действия Британии и других стран на основе реакции на российские действия.

По его словам, с 2015 года британские инструкторы помогли подготовить более 20 тыс. украинских военных, и Британия предоставила Украине 2,2 млн фунтов на несмертельное военное оборудование, а две недели назад в Украину прибыл груз с противотанковым вооружением из Британии с целью укрепления украинской обороны.

"Сегодня я анонсировал дополнительные 88 млн фунтов британского финансирования на поддержку эффективного управления и энергетической независимости Украины. Это усилит ваши усилия для построения свободного и зажиточного украинского общества, свободного от зловещего влияния", - подчеркнул Джонсон.

"Также вместе с другими странами мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут применены в тот момент, когда первый русский сапог зайдет еще глубже на украинскую территорию. Мы осуществили эту всю работу и подготовили все это не для демонстрации враждебности по отношению к России, но как свидетельство, что мы всегда будем выступать за свободу и демократию и украинский суверенитет перед лицом агрессии", - подчеркнул Джонсон.

Он сказал, что в последние дни провел беседы с лидерами Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии, генеральным секретарем НАТО и другими, все они соглашаются относительно фундаментальной важности поддержания самоопределения Украины.

Читайте также"Будет война в Европе": Зеленский резко высказался об угрозе агрессии России против УкраиныДжонсон напомнил, что украинский народ имеет неотъемлемое право выбирать каким образом будет осуществляться управление в государстве и к каким организациям стремится присоединиться. "И Соединенное Королевство, как ваш друг и партнер, всегда будет поддерживать это право", - сказал Джонсон.

"Жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и выбрала путь дипломатии. Я верю, это до сих пор возможно. Мы стремимся приобщаться к диалогу. Конечно, мы заинтересованы. Но санкции у нас готовы, мы оказываем военную поддержку и также усиливаем наше экономическое сотрудничество, потому что мы устойчивый союзник Украины и являемся сторонниками территориальной целостности и суверенитета", - добавил он.

По словам Джонсона, для Британии важно активизировать усилия, чтобы объединить международных союзников и партнеров на Западе для подготовки пакета экономических санкций против РФ. Он отметил, что новое британское законодательство позволит точно определить стратегические коммерческие интересы России, а также личностные коммерческие интересы России.

"Жизненно важно, чтобы в Москве они понимали, что это будет иметь автоматический характер на пути применения нами всех санкций. Поэтому, как только произойдет дальнейшее вторжение на суверенную украинскую территорию, эти санкции будут введены. Я знаю, что это также позиция наших американских союзников, и мы надеемся, что это будет общая позиция. И ради этого мы работаем, чтобы этого достичь", - подытожил Джонсон.

Также он заверил, что Британия прилагает усилия для того, чтобы укрепить способность Украины противостоять РФ.