Президент назвал несколько вещей, которые он ждет от своих депутатов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" начинает новый период своей политической деятельности.

Об этом он сообщил на съезде фракции 13 марта в Киеве.

Он подчеркнул, что партию "постепенно очищают от засланных казачков и случайных людей".

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"Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между мнением народа и Facebook-пузырьком, или криком некоторых журналистов, активистов, анонимных Telegram-каналов о том, что "все пропало", лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь нет", – заявил Зеленский.

Президент назвал несколько вещей, которые он ждет от своих депутатов.

"Во-первых, быть всегда на передовой реальных изменений. Быть первопроходцами, сосредоточиться на важных законах. Нужен осмысленный подход к государственному управлению", - уточнил глава государства.

Также Зеленский призвал депутатов быть сплоченными.

"У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов", – добавил он, отметив, что депутатам должно быть безразлично, как голосуют их коллеги.

"Сегодня важны законы, которые закончат децентрализацию, реформу земли, народовластия, судебную реформу, амнистий капиталов, преодоление коррупции", – пояснил Зеленский.

Съезд "Слуги народа"

Депутаты провластной фракции собрались в 11: 00 в КВЦ "Парковый". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны, а народных избранников заставили проходить по пропускам через металлоискатель.

Ранее заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила, что среди вопросов в повестке дня участники съезда рассмотрят новый партийный устав, расширят цели политической силы, ее методы на все уровни государственного управления.

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Автор: Яна Ставская