Президент Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" начинает новый период своей политической деятельности.
Об этом он сообщил на съезде фракции 13 марта в Киеве.
Он подчеркнул, что партию "постепенно очищают от засланных казачков и случайных людей".
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"Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между мнением народа и Facebook-пузырьком, или криком некоторых журналистов, активистов, анонимных Telegram-каналов о том, что "все пропало", лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь нет", – заявил Зеленский.
Президент назвал несколько вещей, которые он ждет от своих депутатов.
"Во-первых, быть всегда на передовой реальных изменений. Быть первопроходцами, сосредоточиться на важных законах. Нужен осмысленный подход к государственному управлению", - уточнил глава государства.
Также Зеленский призвал депутатов быть сплоченными.
"У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов", – добавил он, отметив, что депутатам должно быть безразлично, как голосуют их коллеги.
"Сегодня важны законы, которые закончат децентрализацию, реформу земли, народовластия, судебную реформу, амнистий капиталов, преодоление коррупции", – пояснил Зеленский.
Съезд "Слуги народа"
Депутаты провластной фракции собрались в 11: 00 в КВЦ "Парковый". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны, а народных избранников заставили проходить по пропускам через металлоискатель.
Ранее заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила, что среди вопросов в повестке дня участники съезда рассмотрят новый партийный устав, расширят цели политической силы, ее методы на все уровни государственного управления.
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