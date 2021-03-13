Ранее Кравчук подчеркнула, что съезд станет "поворотным моментом" для партии.

Сегодня в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Сейчас депутатов пропускают по пропускам.

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Территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией, о чем свидетельствуют фото, опубликованные в Telegram Политика страны.

Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.

Ранее в эфире телеканала Украина 24 депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. Она отметила, что изменения в руководстве "Слуги народа" не запланированы.

"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд (13 марта – УНИАН), хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.

10 марта в комментарии Обозреватель Кравчук подчеркнула, что съезд станет "поворотным моментом" для партии.

Что рассмотрят

Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.

Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.

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Автор: Яна Ставская