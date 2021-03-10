Кравчук не подтвердила слухи о кадровых изменениях в руководстве партии.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась деталями нового съезда партии.

Об этом она рассказала в комментарии Обозреватель.

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"Этот съезд будет неким поворотным моментом для нашей партии. Во-первых, нас стало гораздо больше, ведь теперь в советах всех уровней от "Слуги народа" около 7 тысяч человек. Во-вторых, мы должны перестраиваться", – начала депутат.

Она уточнила, что отныне важно меняться ради влияния на государственную и местную политику в Украине, а не концентрироваться на электоральной работе.

Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.

Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.

При этом Кравчук не подтвердила слухи о кадровых изменениях в руководстве партии.

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Автор: Яна Ставская