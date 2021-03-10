Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук поделилась деталями нового съезда партии.
Об этом она рассказала в комментарии Обозреватель.
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"Этот съезд будет неким поворотным моментом для нашей партии. Во-первых, нас стало гораздо больше, ведь теперь в советах всех уровней от "Слуги народа" около 7 тысяч человек. Во-вторых, мы должны перестраиваться", – начала депутат.
Она уточнила, что отныне важно меняться ради влияния на государственную и местную политику в Украине, а не концентрироваться на электоральной работе.
Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.
Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.
При этом Кравчук не подтвердила слухи о кадровых изменениях в руководстве партии.
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