Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний.
Соответствующий указ обнародовали на сайте главы государства.
В указе указано, что выполнение решения СНБО будет находиться на контроле секретаря Алексея Данилова.
Соответствующий указ вступает в силу со дня публикации. Под санкции на три года попали:
- Амирханян Араик Хачикович, гражданин Республики Армения;
- Куршутов Сеяр Османович, гражданин Украины;
- Черепинский Александр Ефимович, гражданин Украины;
- Кукоба Эдуард Яковлевич, гражданин Украины;
- Доронин Олег Владимирович, гражданин Украины;
- Мелконян Тигран Сасуникович, гражданин Украины;
- Полусыток Владимир Михайлович, гражданин Украины;
- Аминев Денис Марселович, гражданин Украины;
- Сердюк Сергей Павлович, гражданин Украины;
- Грибанов Михаил Александрович, гражданин Украины;
- Попов Андрей Юрьевич, гражданин Украины;
- Богданов Олег Валерьевич, гражданин Украины;
- Дворак Юрий Николаевич, гражданин Украины.
Из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России. Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, торговые операции - прекращены, будет прекращен вывод капитала за пределы Украины.
15 апреля СНБО принял решение о санкциях против контрабандистов, тогда Владимир Зеленский говорил, что они будут касаться еще 12 человек.
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Санкции против контрабандистов: что известно
- 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции против 10 главных контрабандистов страны.
- Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированные активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
- Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.
- 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек, входящих в список 10 контрабандистов, против которых применены санкции.
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