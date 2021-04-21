Выполнение решения СНБО будет находиться на контроле секретаря Алексея Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний.

Соответствующий указ обнародовали на сайте главы государства.

В указе указано, что выполнение решения СНБО будет находиться на контроле секретаря Алексея Данилова.

Соответствующий указ вступает в силу со дня публикации. Под санкции на три года попали:

Амирханян Араик Хачикович, гражданин Республики Армения;

Куршутов Сеяр Османович, гражданин Украины;

Черепинский Александр Ефимович, гражданин Украины;

Кукоба Эдуард Яковлевич, гражданин Украины;

Доронин Олег Владимирович, гражданин Украины;

Мелконян Тигран Сасуникович, гражданин Украины;

Полусыток Владимир Михайлович, гражданин Украины;

Аминев Денис Марселович, гражданин Украины;

Сердюк Сергей Павлович, гражданин Украины;

Грибанов Михаил Александрович, гражданин Украины;

Попов Андрей Юрьевич, гражданин Украины;

Богданов Олег Валерьевич, гражданин Украины;

Дворак Юрий Николаевич, гражданин Украины.

Из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России. Активы этих физических и юридических лиц будут заблокированы, торговые операции - прекращены, будет прекращен вывод капитала за пределы Украины.

15 апреля СНБО принял решение о санкциях против контрабандистов, тогда Владимир Зеленский говорил, что они будут касаться еще 12 человек.

Санкции против контрабандистов: что известно

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции против 10 главных контрабандистов страны.

Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированные активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек, входящих в список 10 контрабандистов, против которых применены санкции.

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Автор: Олег Давыгора