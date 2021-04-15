Ранее СНБО применил санкции к 10 главным контрабандистам страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании принял решение о применении персональных санкций к двенадцати лицам, связанным с контрабандой.

Об этом во время своего выступления сообщил президент Владимир Зеленский.

"Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Будут применяться санкции к 12 лицам", - сказал он.

"За эти 30 лет у нас действительно прямо такой пласт контрабандистов. Такое чувство, что это отдельная профессия, но государство не делало государственный заказ, хотя такие профессии существуют", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Служба безопасности Украины курирует данный вопрос.

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"Многие из них имеют двойное, даже три гражданства. С этим вопросом мы также разберемся, я считаю, достаточно быстро", - сказал Зеленский.

Подробности введенных санкций и имена людей, в отношении которых они применены, пока не известны.

Санкции против контрабандистов: что известно

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции против 10 главных контрабандистов страны.

Рассказывая о решении СНБО, президент отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированные активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек, входящих в список 10 контрабандистов, против которых применены санкции.

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Автор: Дмитрий Шварц