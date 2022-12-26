Организацию Объединенных Наций рассматривают как площадку для проведения этого саммита.

Украинское правительство планирует провести международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Как сообщил в интервью AP министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, проведение такого саммита ожидается до конца февраля 2023 года.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита. Речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех к инициативе", – объяснил Кулеба.

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В то же время говоря об участии России в саммите министр подчеркнул, что сперва Москва должна ответить за военные преступления перед международным судом.

Кулеба также отметил, что участие Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Украина приветствовала бы.

"Он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие", – отметил глава МИД Украины.

Формула мира для Украины - что нужно знать

В ноябре на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. Президент подчеркивал, что украинская формула мира очень четкая, а каждый ее пункт проработан.

"Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", - перечислил глава государства.

По словам президента Украины, мир воспринял озвученную им формулу крайне позитивно. В то же время Кремль ответил на нее эскалацией.

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