Президент подчеркнул, что оккупантов ждет только справедливое наказание, а украинцев - победа.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние утренние атаки российских оккупантов по территории Украины.

В своем Telegram-канале президент подтвердил попадание в жилой дом в Киеве.

"Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом", - сказал Зеленский.

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"Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас - победа", - заявил глава государства.

Удары по Киеву: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

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