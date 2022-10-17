В настоящее время из-под завалов дома в Киеве спасены 18 человек.

В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе Киева произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жильцов остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов", - написал Кличко. Видео дня

Есть ли погибшие - информация уточняется.

Удар по Киеву: что известно

Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело несколько взрывов в Шевченковском районе столицы. После чего там возник пожар в нежилом здании.

По словам советника главы МВД Антон Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в многоэтажный жилой дом.

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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