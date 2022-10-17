По состоянию на 9 утра по Киеву зафиксировано 4 прилета.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.Видео дня
Атака Киева дронами 17 октября: что известно
Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело несколько взрывов в Шевченковском районе столицы. После чего там возник пожар в нежилом здании.
По словам советника главы МВД Антон Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в многоэтажный жилой дом. Тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях!
Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.
Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, 10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Под удар попал и Киев в частности, в Шевченковском районе также было два попадания. В результате обстрелов погибли шесть человек.
Из-за этого в Киеве начались проблемы со светом.