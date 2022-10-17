С самого утра в столице Украины продолжается воздушная тревога.

По состоянию на 9 утра по Киеву зафиксировано 4 прилета.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении. Видео дня

Атака Киева дронами 17 октября: что известно

Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело несколько взрывов в Шевченковском районе столицы. После чего там возник пожар в нежилом здании.

По словам советника главы МВД Антон Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в многоэтажный жилой дом. Тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях!

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, 10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Под удар попал и Киев в частности, в Шевченковском районе также было два попадания. В результате обстрелов погибли шесть человек.

Из-за этого в Киеве начались проблемы со светом.

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