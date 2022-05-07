По словам президента, по состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние ракетные удары, которые нанесли российские оккупанты по территории Украины.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Прошлой ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, жившего в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое истинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни и познание себя людьми. Каждый день этой войны российская армия делает такое, что слов нет. Но каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по-новому. Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия воюет против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", - сказал президент.

По его словам, по состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия.

Также он напомнил, что сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе.

"По городу, в котором почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для русской армии и это не имеет значения. Им бы только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно. Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие. Это варварство, которое имеет ракеты, но не имеет ничего из того, что делает людей людьми", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что такие действия российских оккупантов, и особенно накануне Дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло.

"К сожалению, зло имеет свойство возвращаться, когда люди не уважают права других людей, попирают закон и разрушают культуру. Именно это произошло с российским государством. Именно поэтому мы все сейчас должны защищаться. Защищать наших людей, наши города и даже наши музеи, которые становятся мишенями для прицельных российских ракетных ударов", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 мая российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. Снаряд влетел под крышу старинного поместья, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея. В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея – он этой ночью охранял помещение.

7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 6 крылатых ракет. Четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и осколками повреждены многоэтажные дома рядом. Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.

Кроме этого, 7 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Карловка на Полтавщине: ракета попала в инфраструктурный объект.

Вас также могут заинтересовать новости: