Во время разговора Зеленский рассказал Штайнмайеру о ситуации на фронте и критическом положении дел в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был конструктивным, Украина ожидает усиления поддержки со стороны Германии.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел добрый, конструктивный и очень важный разговор с федеральным президентом Германии господином Штайнмайером", - отметил он.

Президент поблагодарил за мощную поддержку Украины.

"Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ", - добавил Зеленский.

Во время разговора он также рассказал Штайнмайеру о ситуации на фронте и критическом положении дел в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президенты Украины и Германии провели беседу, а Германия остается и дальше мощным союзником Украины.

Ермак подчеркнул, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины - пустая.

Что предшествовало?

12 апреля Штайнмайер, который находился в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда канцлер Олаф Шольц выразил раздражение об отказе в приезде Штайнмайера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

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