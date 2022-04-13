Немецкий канцлер также рассказал, что часто звонит президенту Владимиру Зеленскому.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил раздражение отказом официального Киева принять президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом Шольц рассказал в эфире RBB 24.

Канцлер в настоящее время не собирается в Украину, поскольку, как он пояснил, был в Киеве за несколько дней до начала войны. Он также рассказал, что часто звонит президенту Владимиру Зеленскому. Но на его приглашение в Киев пока отвечает отказом.

"Вряд ли найдется глава государства или правительства, который имел бы такой интенсивный контакт со мной", - сказал Шольц.

Он отметил, что решение Киева не принимать федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера сбило его с толку и вызвало раздражение.

"Было бы хорошо принять его", - коротко прокомментировал Шольц.

Кроме этого, канцлер не хотел прямо соглашаться с оценкой президента США Джо Байдена, что война Владимира Путина против Украины является геноцидом. Но при этом он отметил: "Это ужасная война в Восточной Европе. И я думаю, что это то, что не следует преуменьшать. Это ужасная война и происходят военные преступления".

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер, который находился в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ждут визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Напомним, Штайнмайер был активным сторонником спорного газопровода "Северный поток-2" и всячески лоббировал энергетические интересы России в Европе.

После начала войны Штайнмайер осудил действия Путина в отношении Украины и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу. А недавно он признал, что его политика последних нескольких лет в отношении России была ошибочной.

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