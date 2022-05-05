После разговора в ОП назвали Германию "мощным союзником" и назвали напрасной надежду россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Об этом сначала заявил журналист немецкого таблоида Bild Пол Ронцгеймер в Twitter, а затем сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам журналиста, в канцелярии Штайнмайера заявили, что "стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

В то же время Ермак подтвердил, что разговор состоялся. Детали пообещал позже.

"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины - напрасна", - заявил Ермак.

Что предшествовало?

12 апреля Штайнмайер, который находился в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда канцлер Олаф Шольц выразил раздражение об отказе в приезде Штайнмайера.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как Киев отверг визит Штайнмайера.

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