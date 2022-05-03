Ранее Шольц выразил раздражение относительно отказа в приезде Штайнмайера.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц ответил, что "так делать нельзя" и что это "мешает делу".

"... Страна, которая предоставляет столько военной помощи, столько финансовой помощи, страна необходима, когда речь идет о гарантии безопасности, важных для будущего Украины, но президент не может приехать", - сказал он.

Глава правительства Германии отметил, что не будет ехать в украинскую столицу.

12 апреля Штайнмайер, который находился в Варшаве, сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предлагал ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

По информации Bild, Штайнмайера не захотели видеть в Киеве из-за его тесных связей с Россией. При этом сам политик после вторжения РФ в Украину осудил действия Путина и даже призвал привлечь политическое руководство РФ к трибуналу.

Тогда Шольц выразил раздражение насчет отказа в приезде Штайнмайера.

Хотя сам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечал, что отклонение предложения Штайнмайера будет урегулировано, и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет.

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