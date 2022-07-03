Глава государства напомнил, что Украину регулярно обстреливают ракетами с территории Беларуси.

Президент Владимир Зеленский назвал опасными заявления Александра Лукашенко об участии Беларуси в российской войне против Украины.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

Зеленский напомнил, что Украину обстреливают ракетами с территории Беларуси, хотя Лукашенко неоднократно давал сигналы, в том числе и беларускому обществу, которое поддерживает Украину, что эти ракеты были выпущены без его воли.

"Мне кажется, это опасно прежде всего для дружественного беларуского народа, для наших соседей – беларусов. Он должен не втягивать Беларусь в захватническую войну России против Украины и нарушение всех международных договоров и международного права в целом", – подчеркнул президент.

Напомним, 3 июля на мероприятии ко Дню независимости Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "давно определил" роль Беларуси в российско-украинской войне. Лукашенко подчеркнул, что уже давно РФ и Беларусь создали "единую группировку вооруженных сил".

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе... У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил... Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - сказал Лукашенко.

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