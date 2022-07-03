Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы.

Узурпатор Александр Лукашенко сообщил, что он "давно определил" роль Беларуси в украинско-российской войне. Он подчеркнул, что уже давно РФ и Беларусь создали "единую группировку вооруженных сил".

Диктатор выступил с соответствующим заявлением на мероприятии приуроченном Дню Независимости Беларуси третьего июля.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство - союзное государство. Где в Союзе два независимых народа.

И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" определено мной давно", - сказал Лукашенко.

"Картофельный фюрер" добавил, что "белорусы никому не позволят стрелять в спину русскому человеку". Лукашенко также обвинил НАТО в том, что они усиливают восточный фланг Европы, чтобы в будущем вступить в войну. Диктатор подчеркнул, что Беларусь "должна выстоять и победить".

2 июля Лукашенко обвинил ВСУ в попытке обстрелять ракетами территорию Беларуси.

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