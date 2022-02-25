Указ датирован 25 февраля.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ №73/2022 размещенный на сайте президента.

Указ датирован 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, 27 января командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку после расстрела нацгвардейцев в Днепре.

Напомним, в тот день около 4 часов на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караула военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. Однако впоследствии был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 ("умышленное убийство"), ст. 408 ("дезертирство"), ст. 410 ("похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса. Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.