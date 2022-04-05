Президент Украины отмечает, что переговоры с РФ непростые.

Президент Украины Владимир Зеленский не очень верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения.

Глава государства не исключает, что Москва может вернуться к агрессии позже. Об этом Зеленский заявил во время интервью украинским журналистам в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем мощнейшее соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - отметил президент Украины.

Также он вспомнил о разговорах вокруг вступления Украины в НАТО.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО, завтра, не играть с нашими жизнями, а серьезно, - будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", - подчеркнул глава государства.

Ранее в этом интервью Зеленский заявлял, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но не исключает, что встреча не состоится.

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