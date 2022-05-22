Глава государства обсудил с президентом Польши вопросы экономических отношений между государствами.

Президент Владимир Зеленский считает, что Польша должна быть среди лидеров стран, которые будут участвовать в программе восстановления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы сегодня обсудили вопросы экономических отношений между нашими государствами. Я абсолютно поддерживаю ту идею, чтобы наши чиновники смогли в ближайшее время встретиться, и обязательно встретятся и рассмотрят те или другие важные вещи", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня важно говорить о восстановлении Украины.

"Это важный сигнал - показать всему миру, что мы точно победим, и я в этом уверен, и что жизнь у нас продолжается. И чтобы построить Украину с нашими людьми, и с новым качеством инфраструктуры, - чтобы это построить, нам нужно объединение стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, всех наших друзей. И также мы видим Польшу среди лидеров тех стран, которые будут в программе восстановления Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда. Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Выступая в парламенте он заявил, что считает украинцев не беженцами, а гостями. Также польский президент отметил, что его страна приложит все усилия, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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