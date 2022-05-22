Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
Об этом народный депутат Украины, представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").
"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила народный депутат.
Детали относительно того, что предусматривает этот статус, пока не сообщают.
Как писал УНИАН, в воскресенье, 22 мая, в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда.
Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, сделавшим это от начала полномасштабного вторжения России в Украину.