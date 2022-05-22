Зеленский и Дуда выступили в Верховной Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом народный депутат Украины, представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине", - отметила народный депутат.

Детали относительно того, что предусматривает этот статус, пока не сообщают.

Как писал УНИАН, в воскресенье, 22 мая, в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда.

Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, сделавшим это от начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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