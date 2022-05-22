По словам Владимира Зеленского, впоследствии будет предусмотрена и единая условная граница, когда Украина будет членом ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о подписании двустороннего соглашения относительно совместного погранично-таможенного контроля между странами.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, текст которой опубликовал замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

"Госць в дом – Бог в дом. Это польская пословица, которой я приветствую в Киеве нашего гостя, друга и брата, президента Польши Анджея Дуду. Эта народная мудрость о том, что каждый твой гость – божья благодать. И это мировоззрение, согласно которому поляки с начала полномасштабной войны России против Украины приютили миллионы наших граждан – женщин, детей, пожилых людей и всех остальных, в чьи двери 24-го февраля постучали совсем другие гости, которых мы никогда не хотели принимать и которые имеют другие пословицы и народные мудрости", - отметил он.

Президент подчеркнул, что это свое "отличие" Россия доказывает уже 88 дней, назвав их 88 днями безумия, ведь вражеские ракеты, бомбы и снаряды летят в жилые дома, школы, больницы, музеи, театры, храмы, даже кладбища.

"Вместе с тем, сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила еще кое-что. Это – своеобразное "хранилище" прошлых противоречий между Украиной и Польшей. В один день стало ясно, что все эти противоречия – не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживания наших народов. Мы с Анджеем стремились к подлинному взаимопониманию между нашими народами, вместе разбирали это "хранилище". Мы планировали построить Мемориал примирения на общей границе. Но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов. И посвященных вовсе не миру", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что 24 февраля, хотя и случайно, изменило народы Польши и Украины и сами страны: "Звезды всегда складываются так, что в самые тяжелые периоды затмения – украинцы и поляки объединяются и становятся бок о бок, несмотря на прошлые распри и "туманности".

По словам главы государства, Польша и Украина защищают общую для стран вселенную под названием "свобода и независимость" во времена, когда РФ совершает варварство космического масштаба.

"Такого же масштаба сегодня достигает понимание, взаимодействие, дружба и братство Украины и Польши. 24 февраля мы начали писать новый том нашей общей истории. Единство наших народов должно длиться вечность. Его никогда больше не должна порочить вражда", - сказал он.

Президент добавил, что Украина и Польша избрали один путь, на котором научились различать врагов и ценить друзей, ценить друг друга и уважать.

"Сегодня мы с Анджеем понимаем друг друга с полуслова. Наши парламенты, правительства и в целом наши народы понимают друг друга как никогда. И неважно кириллица или латиница, неважно, как мы пишем "воля" и "независимость". Важно, что эти вещи украинцы и поляки говорят одинаково. И одинаково готовы их защищать. Украина делает это уже. На самой передовой. Защищает не только себя, но и всю Европу", - отметил Зеленский.

По его мнению, поляки это знают, ценят, уважают, помогая Украине как братья и союзники. В частности, Польша является одним из лидеров не только в поддержке Украины, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру.

Он поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав польские города, которые являются городами-побратимами украинских городов.

"Почти все наши города являются побратимами польских. Побратимами являются и наши народы. Сестрами являются наши страны. Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно совместного погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза", - рассказал Зеленский.

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