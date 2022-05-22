Сегодня, 22 мая, с официальным визитом в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда.

Никто не может нарушить единство Польши и Украины, в том числе жюри песенного конкурса "Евровидение".

Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в присутствии президента Польши Анджей Дуды.

"Никто не может нарушить наше единство (между Украиной и Польшей - УНИАН): ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов "сегодня и навсегда!".

Скандал с украинским жюри на "Евровидении"

Как сообщал УНИАН, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania одержал победу в песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоялся в итальянском Турине.

В финале национальное жюри от Украины не дало ни одного балла конкурсанту из Польши, что вызвало возмущение украинцев и скандал вокруг оценок украинского жюри.

В состав украинского жюри вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. После того, как разгорелся скандал из-за оценки Польши, украинское жюри оправдалось за свои баллы.

После этого председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий заявил, что в следующем году украинцы открытым голосованием будут определять состав профессионального жури от Украины, которое будет участвовать в Евровидении.

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