Президент Украины и премьер Британии, в частности, высказались о возможной агрессии РФ против украинского государства.

Во вторник, 1 февраля, Борис Джонсон впервые посетил Украину в статусе премьер-министра Британии и встретился с президентом нашей страны Владимиром Зеленским.

УНИАН собрал главные подробности встречи Джонсона и Зеленского, а также ключевые тезисы, которые собеседники озвучили на брифинге, прошедшем после переговоров.

В частности, Зеленский говорил об угрозе полномасштабной войны в Европе из-за агрессии России, а Джонсон сказал, что у головы Украины находится пистолет.

Главные заявления Зеленского и Джонсона в Киеве

Зеленский и Джонсон о возможной агрессии России против Украины

"...мы никого к себе на землю с оружием не приглашаем... и теперь оккупации какого-то города или территории не будет, а будет, к сожалению, трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. И это не будет война Украины с Россией – это будет война в Европе, полномасштабная, потому что никто не отдаст больше своих территорий и людей", – сообщил украинский лидер.

"Пистолет у головы Украины", – считает британский чиновник.

"Не возникает сомнений, что дальнейшее российское вторжение в Украину стало бы политической катастрофой, гуманитарной катастрофой, и, на мой взгляд, это стало бы военной катастрофой для России и мира. Потенциальное вторжение полностью противоречит утверждениям президента Путина (глава РФ Владимир Путин – Ред.) о действиях в интересах украинского народа", – заявил премьер Британии.

"Сейчас важно, чтобы Россия сделала шаг назад и избрала путь дипломатии. И мы будем привлечены к диалогу, конечно, но санкции готовы, и мы оказываем военную поддержку", – полагает Джонсон.

Джонсон и Зеленский о сотрудничестве между Британией и Украиной

"Кроме средств для военно-морского флота Украины Великобритания выделяет еще почти два миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместных с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, инфраструктуре и энергетике", – заявил британский чиновник.

"Сегодня я анонсировал дополнительные 88 млн фунтов британского финансирования на поддержку эффективного управления и энергетической независимости Украины. Это усилит ваши усилия для построения свободного и зажиточного украинского общества, свободного от зловещего влияния", – сказал гость.

Премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества между государствами, "потому что Великобритания и в будущем будет неотвратимым союзником Украины, который поддерживает ее территориальную целостность".

Читайте такжеБок о бок с Украиной: опубликовано совместное заявление Зеленского и Джонсона"Мы стремимся расширять партнерство во всех областях. Мы договорились положить начало переговорам о дальнейшей либерализации торговли", – поделился Зеленский.

Джонсон и Зеленский о возможном наказании РФ в случае новой агрессии против Украины

"...вместе с другими странами мы готовим пакет санкций и других мер, которые будут применены в тот момент, когда первый русский сапог зайдет еще глубже на украинскую территорию. Мы осуществили эту всю работу и подготовили все это не для демонстрации враждебности по отношению к России, но как свидетельство, что мы всегда будем выступать за свободу и демократию и украинский суверенитет перед лицом агрессии", – поделился британский премьер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, остановят ли персональные санкции эскалацию со стороны России, Зеленский сказал следующее: "Если я вас верно понял, то вы меня спрашиваете о том, что какие – либо превентивные санкции, если они будут введены до эскалации, остановят ли они эскалацию со стороны России? Давайте введем, а потом посмотрим".

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы поговорить с представителями власти Украины о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России на украинскую территорию.

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