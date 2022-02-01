Президент подчеркнул, что "никто не отдаст больше своих территорий и людей".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае мощной эскалации со стороны РФ будет не война Украины с Россией, а полномасштабная война в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Никто не может предсказать, что произойдет дальше. Стопроцентно гарантий никто никому не дает, особенно не даем мы – те люди, которые в 2014 году не могли предвидеть, что у нас начнется война, что оккупируют наши территории...", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина должна рассчитывать только на себя и иметь очень мощную армию.

"Мы должны готовиться к плохим вещам, и мы это делаем... Мы защищаемся, мы защищаем наше государство, потому что это наша суверенная земля, мы защищаем свою историю, язык, традиции и, самое главное, – своих людей", – подчеркнул президент.

Читайте такжеДанилов раскрыл порядок действий руководства Украины в случае нападения РоссииПо его мнению, для любого, кто сегодня хочет захватить часть украинских территорий, существуют высокие риски, ведь украинцы уже видели, как оккупанты разрушили Донбасс.

"Украинцы знают, как может, к сожалению, быть. Поэтому будут защищать до конца", – сказал он.

По словам Зеленского, россияне должны понимать, что война никому не нужна.

"Но мы никого к себе на землю с оружием не приглашаем... и теперь оккупации какого-то города или территории не будет, а будет, к сожалению, трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. И это не будет война Украины с Россией – это будет война в Европе, полномасштабная, потому что никто не отдаст больше своих территорий и людей", – подытожил глава государства.

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей.

Осенью 2021-го РФ пошла на обострение ситуации на границе Украины – стянула много военных и техники. В Украине и в ряде западных стран предупреждали, что российские власти могут пойти на полномасштабное вторжение в Украину.

Владимир Зеленский пытался успокоить украинцев, говорил, что угроза вторжения России в Украину существует с 2014 года и не возросла.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что войск России вблизи границ украинского государства недостаточно для полномасштабного вторжения.

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