Президент обеспокоен возможностью увольнения кого-то из своего близкого окружения, но ищет человека, который больше будет подходить для этой должности, говорят источники.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить с должности главы Службы безопасности Украины своего давнего друга Ивана Баканова.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

Зеленский решается на увольнение Баканова из-за неудачных операций СБУ и потерь в Херсоне. Четверо чиновников, приближенных к президенту, и западный дипломат, который консультировал Киев реформ, рассказали изданию, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то, кто больше подходит на эту должность".

СБУ и провалы в войне против России

Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля. Глава глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами, в частности в Херсоне, который оккупанты захватили в начале марта.

Начальник Херсонского управления СБУ генерал Сергей Криворучко приказал своим офицерам эвакуироваться из города перед штурмом русских войск, вопреки приказу Зеленского. Тем временем его помощник полковник Игорь Садохин вел русских оккупантов, направлявшихся на север из Крыма, в обход минных полей и корректировал удары вражеской авиации.

В начале апреля Зеленский лишил звания и должностей обоих СБУшников-предателей.

Также украинские официальные лица заявили, что российские войска смогли так легко взять Херсон из-за того, что сотрудники СБУ не смогли взорвать Антоновский мост, который пересекает Днепр, что позволило российским войскам войти в город.

Кроме того, руководитель одного из управлений СБУ, которое занималось предотвращением коррупции, генерал Андрей Наумов бежал из Украины за несколько часов до вторжения. Зеленский также лишил его звания и должности.

7 июня Наумов был задержан на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии по подозрению в отмывании денег. Вместе с ним задержали гражданина Германии Александра Акста, который в Украине внесен в санкционным спискам. В машине, по которой они ехали, обнаружили 600 тыс. евро, $125 тыс. и по крайней мере два ценных изумруда. Сейчас власти Сербии и посольство Украины в Белграде не ответили на вопрос, где находится задержанный и поднимался ли вопрос о возможной экстрадиции.

В ГБР сообщили, что Наумов мог передавать спецслужбам России информацию о Чернобыльской АЭС. Оккупанты держали ее под оккупацией примерно месяц.

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