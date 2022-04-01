Пока нет времени заниматься всеми предателями, но постепенно все они получат наказание, отметил глава нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении звания генералов экс-начальников Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Сегодня принято еще одно решение - по антигероям. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказания получат. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, которые нарушают воинскую присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, ее свободы и независимости, "непременного будут лишены, согласно статье 48 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, высших военных званий".

"Случайным генералам с нами не по пути дальше. А настоящим героям из Службы безопасности - такая же абсолютная благодарность, как и каждому, и каждой, кто искренне защищает наше государство. Среди служащих героев действительно очень много. Спасибо им!", - сказал президент.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались на украинскую территорию.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Херсон и Мариуполь.

30 марта стало известно, что депутат Изюмского горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Фомичевский завел оккупантов в Изюм Харьковской области.

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