Зеленский надеется, что, возможно, после этого появятся "более конкретные вещи".

В Киеве завтра, 23 августа, министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр энергетики США Дженнифер Гренголм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер обсудят ситуацию с запуском "Северного потока-2" и транзитом российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

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"На сегодня, я думаю, что никто не будет спорить, что основные риски из-за достройки "Северного потока-2" среди всех стран будет нести Украина. Мы действительно обсуждали с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, но пока я считаю, что это очень общие вещи", - сказал Зеленский.

По его словам, 23 августа состоится важная встреча.

"Будут встречаться три министра энергетики - Соединенных Штатов, Украины и Германии, и может там появятся более конкретные вещи", - добавил Зеленский.

Визит Меркель в Украину:

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

Меркель заявила, что выступает за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" в качестве оружия.

Автор: Виталий Саенко