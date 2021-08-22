Канцлер Германии подчеркнула, что серьезно воспринимает соответствующую обеспокоенность с украинской стороны.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" в качестве оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она отметила, что "Северный поток-2" - это не немецко-российский проект, ведь в нем принимают участие и компании из Германии, Нидерландов и Франции.

"Поэтому это европейско-российский проект, который подлежит европейскому праву... И поэтому в регулировании мы не совсем свободны...", - подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что серьезно воспринимает обеспокоенность с украинской стороны относительно использования Россией "Северного потока-2" в качестве оружия.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель"В европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия", - заявила она.

Меркель также рассказала, что сейчас специальный уполномоченный по вопросам транзита начинает новые переговоры, чтобы договор с Украиной, который длится до 2024 года, был продлен.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский раскритиковал неготовность НАТО пригласить Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи