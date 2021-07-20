Бывшая пресс-секретарь президента уделила много внимания бывшему президенту Петру Порошенко и другим политикам.

Скандальная книга бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель под названием "Каждый из нас президент" вышла в продажу 19 июля. В ней она описала работу многих политиков, похвалила Зеленского, поругала Порошенко, а также назвала бывшего премьер-министра Алексея Гончарука "Двумя метрами секса".

О деталях, которые в своей книге описала Мендель, сообщает издание "Лига.нет".

Также уже известно о ценах на труды от Мендель. Книгу можно приобрести в "Клубе семейного досуга" за 190 гривен, а в розницу на полках магазинов она будет стоить примерно 230 гривен.

Что Мендель написала о Гончаруке

В своей книге Мендель обозвала экс-премьера Алексея Гончарука эгоцентричными, также она пишет, что политику "нужно повзрослеть". Так, по словам бывшей сотрудницы ОП, ее подруга называла Гончарука "Два метра секса".

"Он запомнился трудолюбием, амбициозностью, быстрой сменой масок, колоссально накопленной агрессией, которую щедро вылил на парламент, а также периодом наибольшей активности в предложении и голосовании реформ", - пишет Мендель о Гончаруке.

Читайте такжеНасмотревшись боевиков, Кличко решил на вертолете сесть прямо во двор тюрьмы - Луценко поделился воспоминанием, поздравляя мэра Киева с юбилеемПо словам Мендель, Гончарука уволили не из-за прослушки. Политик якобы не имел институционального опыта, терялся в кризисных ситуациях и часто срывался.

"В целом Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, больше часа играл на приставке в офисе партии", - добавила новоиспеченная писательница.

Что Мендель написала про Богдана

"Встретив Ермака, Богдан превращался в хамоватого люмпена, что выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда реагируя на безумство тезки. Так, например, прошел перелет в США, который длился более 10 часов", - указала бывшая пресс-секретарь Зеленского в книге.

По ее словам, бывший руководитель офиса президента Андрей Богдан был настроен против сотрудничества со СМИ. Он запрещал отвечать на запросы медиа и говорил отказываться от всех интервью.

Мендель о Порошенко

Читайте также"Без тебя жить не могу": нардеп Шевченко спел на сцене "Славянского базара" в Беларуси (видео)В своей книге Мендель уделила пятому президенту Украины очень много внимания. Так, она утверждает, что боты под постами Зеленского – на самом деле боты от Порошенко.

"Ботофермы уже рассекречивали и прямо говорили, на чьей стороне они играют. А если рассекречены ботофермы Порошенко со всеми безликими патриотами, то он начал переключать их на врага – пусть теперь рассекречивают Зеленского. И понеслась волна примитивного позитива и восхваления нашей команды под нашими же постами... Порошенко надеялся, что таким образом достигнет эффекта, когда в работе десятков, а то и сотен ботов обвинят команду Зеленского", - написала Мендель.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Мендель назвала главную причину увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского. По ее словам, для президента ее решение было "до определенной степени" неожиданностью.

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Автор: Полина Кузенко