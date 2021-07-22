Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она оставалась работать на Банковой.

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ее цитату о "грязных палатках" на Майдане вырвали из контекста.

Об этом Мендель сообщила в эфире Радио НВ.

При этом экс-спикер отметила, что ожидала такой реакции общества, но назвала распространение цитаты вне текста "примером дезинформации".

"Я ничего не сказала такого, что бы противоречило правде. Правду обычно очень сложно описать. Если вы сейчас скажете, что там было чисто и гигиенично, то я буду очень удивлена. Я никогда не шла против Евромайдана, я его освещала, освещала для иностранных медиа. Я считаю, что это было большим прорывом", – ответила она.

Читайте такжеШуфрич в эфире росТВ обвинил предков крымских татар в убийствах и изнасилованиях - журналист (видео)Мендель говорит, что не собиралась кого-то оскорблять, но добавила, что считает бурную реакцию на отрывок из ее книги "дезинформацией, идущей от одного проплаченного поста к телеканалам оппозиционного политика".

Мендель убеждена, что Зеленский "сам по собе" давал больше надежды, чем "любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".

7 июля Юлия Мендель выложила один из отрывков книги в своем блоге, в котором, в частности, затронула вопрос украинского и, по ее словам, "украинского русского языка".

В комментарии журналистам во время анонса мемуаров Мендель рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Как главную тему книги она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула должность пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она оставалась работать на Банковой в роли советницы по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская