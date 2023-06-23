Заседание запланировано на 17:00 по Киеву.

В пятницу, 23 июня, Совбез ООН соберется на заседание, на котором обсудит последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает "Укринформ", заседание инициировали США и Албания. На нем от ООН выступит заместитель генсекретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, она расскажет о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине. Заседание запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Но Россия тоже хочет созвать заседание Совбеза ООН на следующей неделе, на нем она планирует обсудить "западные поставки оружия Украине и их последствия для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".

Россия подорвала Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и плотину, станция не подлежит восстановлению. Также этим терактом Россия поставила под угрозу безопасность Запорожской АЭС.

Часть населенных пунктов затопило после подрыва Каховской ГЭС, оттуда была объявлена эвакуация, а на Днепропетровщине вода наоборот - отступила, поэтому начались проблемы с ее подачей в Кривом Роге и Никополе.

Президент Украины подчеркнул, что этот теракт РФ на Каховской ГЭС не остановит ВСУ на пути к деоккупации нашей земли.

Россия планирует теракт на Запорожской АЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные разведки, что Россия готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно - пруд-охладитель станции.

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