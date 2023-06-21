Ситуация на левом берегу остается сложной, а кое-где она даже критическая.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что минная опасность для побережья вследствие подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции возросла в разы.

Об этом она сказала во время брифинга. Говоря о последствиях для региона подрыва Каховской ГЭС и текущей ситуации, Гуменюк подчеркнула, что последствия критические, эвакуационно-спасательная операция продолжается.

По ее словам, и на левом, оккупированном, берегу силы обороны Украины пытаются оказывать помощь местным жителям и эвакуировать их.

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"Все эти операции пока происходят в режиме абсолютной информационной тишины. Поскольку те, которые уже попали в поле зрения и были освещены в средствах массовой информации, - они тоже характеризовались тем, что оккупанты обстреливают (людей – УНИАН) в спину. Даже когда удается спасать и представителей их подразделений", - сказала Гуменюк.

Она уточнила , что здесь речь идет о пополнении обменного фонда, - эти оккупанты попали в плен. "Но свои же хотели убить своих, чтобы не доставались (украинским войскам – УНИАН), чтобы не выжили", - отметила пресс-секретарь.

Относительно гуманитарной ситуации в регионе Гуменюк рассказала, что базовые потребности местных жителей обеспечиваются. На местах проводится уборка, расчистка и разминирование территорий.

"Общая гуманитарная ситуация на правом берегу достаточно стабильна и под контролем местных властей. На левом берегу ситуация действительно тяжелая, в некоторых населенных пунктах даже критическая. Из - за того, что там проблемы с питьевой водой и вообще с присутствием воды", - сказала она.

Кроме того, на вопрос о том, куда больше всего водой выносятся мины после подрыва ГЭС и доносились ли они в другие страны, пресс-секретарь отметила, что донесение мин в другие страны еще не фиксировалось.

"Но мы фиксировали случаи самовольного подрыва в течение следования мин по течению. Непосредственно в Одесске и Николаевском регионах вместе зафиксировано прибитие к берегу девяти таких мин", - сказала Гуменюк.

Часть из этих мин подорвались от столкновения с предметами в воде или столкновения с побережьем.

"Пострадавших людей от этих мин нет. Но опасность сохраняется очень большая, потому что много куч мусора, островами фактически, еще курсирует в разных открытых поверхностях акватории и может находиться, в том числе, и в толще воды... минная опасность побережья сейчас возросла в разы", - подчеркнула Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого теракта было затоплено множество населенных пунктов. Украинская сторона сразу же начала эвакуацию людей, однако россияне на оккупированной территории эвакуацию не проводили и не дали этого сделать сотрудникам международных организаций.

Кроме того, 11 июня оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Захватчики открыли огонь в спины гражданских. В результате погибли три человека, пострадали более 10.

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