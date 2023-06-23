По его словам, Путин знает, что за ядерный удар получит ответ, а потому захочет совершить теракт.

Российский диктатор Владимир Путин может решиться на теракт на территории временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако есть факторы, которые могут помешать президенту РФ устроить еще одну техногенную катастрофу в Украине.

Как заметил в эфире "24 канала" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, он верит в возможность совершения россиянами теракта на ЗАЭС. По его словам, Путин знает, что за ядерный удар получит ответ, а потому захочет совершить теракт – ранее он уже приказал взорвать плотину Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины.

Однако, по мнению Пионтковского, есть ряд факторов, которые могут сдержать Путина. Один из них – публичное заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно намерений оккупантов насчет ЗАЭС. Кроме того, таким фактором политолог считает аналитический материал The New York Times, а также данные Норвегии и США о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала именно Россия.

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"Сейчас уже на 100% понятно, что Каховская ГЭС была взорвана только изнутри именно российской стороной. Снова выкрутиться у них уже не получится", – добавил Пионтковский.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси, который на днях прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС, заявил, что ситуация на станции крайне нестабильная. Отмечается, что организации известно о "предварительном размещении мин" по периметру станции и внутри нее. В то же время Гросси подчеркивает, что ставок-охладитель не заминирован.

Ранее начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что россияне заминировали охладитель ЗАЭС. Если он будет выведен из строя, станцию ждут большие проблемы.

Кроме того, об угрозе теракта на Запорожской АЭС предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия хочет взорвать ЗАЭС для дестабилизации ситуации в Украине.

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