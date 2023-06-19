Кремль не хочет, чтобы "посторонние" попали в этот район.

Россияне не пускают представителей Организации Объединенных Наций (ООН) на оккупированное левобережье Херсонской области, затопленное в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, пытаясь скрыть информацию о теракте. Такое мнение в комментарии Sky News озвучил маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер.

Бывшие военный отметил, что Россия препятствует доступу, поскольку не хочет, чтобы "посторонние осмотрели этот район".

"Они не проявляли никакого интереса к тому, чтобы помочь украинцам [на оккупированной территории], совсем наоборот. Но также, что интересно, я чувствую, что они также не хотят, чтобы посторонние лица находились в этой области, не в последнюю очередь потому, что есть заслуживающие доверия сообщения о том, что они используют наводнение в качестве защиты", – сказал он.

Маршал Стрингер также отметил, что оккупанты "перебрасывают часть войск, которые там разместили, дальше на восток, где ожидают основного удара во время украинского контрнаступления".

Недопуск ООН на оккупированные территории - что сообщалось

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили очередной теракт – подорвали предварительно заминировали дамбу Каховской ГЭС. В результате под водой оказались десятки населенных пунктов (из них 17 – на подконтрольном оккупантам левом берегу Днепра в Херсонской области). Вода принесла значительные разрушения и человеческие жертвы.

"Критическая ситуация. Мы знаем, что оккупанты провалили эвакуацию. Люди оказались в водяной ловушке. Что касается жертв, то мы знаем, что в Олешках только официально 11 человек погибли из-за затопления. Однако эта цифра сильно занижена. Россия пытается скрыть факт массовой гибели мирных людей. Тела погибших местных жителей вывозят, врачей не допускают к осмотру, чтобы они не могли установить подлинный факт смерти. Также многие погибшие остаются под завалами собственных домов. И это только в Олешках, а на левом берегу затоплено 17 населенных пунктов", – сказал в эфире телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Центр национального сопротивления сообщал, что на оккупированной территории россияне эвакуировали только тех, у кого были российские паспорта. В результате только в Олешках могли погибнуть более 500 человек.

Украине удалось спасти более 100 жителей захваченного левобережья, также украинские воины нашли способ передавать гумпомощь оказавшимся в ловушке жителям затопленных населенных пунктов.

Украина обращалась к международным организациям, в частности, к ООН, с требованием помочь эвакуировать жителей оккупированных населенных пунктов. В ООН утверждают, что запросили у РФ доступ на оккупированную территорию еще 7 июня, однако до сих пор не получили "добро" от захватчиков. В Кремле оправдываются, что не пускают представителей организации якобы из-за проблем с безопасностью.

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