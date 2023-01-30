В Украине могут создать отдельный раздел в системе Prozorro, чтобы обеспечить закупки для военных нужд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам разработать обновленную систему закупок для армии с обнародованием цен на продукты и товары.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram. "Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии", - отметил он.

Чиновник добавил, что обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары. Для реализации этой задачи Шмыгаль инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.

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По словам премьера, группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в системе Prozorro для военных нужд.

Закупки для армии - что известно о резонансном скандале

Как сообщал УНИАН, 21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

Издание утверждало, что располагает соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Сейчас питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

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