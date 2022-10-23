Сейчас мир должен максимально жестко отреагировать - необходимо ужесточать санкции против России.

Применить ядерное оружие в Европе может лишь один субъект - президент России Владимир Путин, а не Украина.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он напомнил, что сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу устраивает "телефонную карусель" и обзванивает иностранных министров с рассказами о какой-то "грязной ядерной бомбе".

Видео дня

Зеленский отмечает, что при этом все хорошо понимают, "кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне".

"Это Россия устроила шантаж радиационной катастрофы на Запорожской АЭС; это траектория российских ракет пролегает, в частности над украинскими атомными объектами; это российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и шантажируют их подрывом; это Россия использует фосфорные боеприпасы, запрещенные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры", - подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект, и этот субъект как раз "приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить".

"Если Россия звонит и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно, что Россия уже все это подготовила", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать.

"Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас превентивно и к любой новой своей "грязи" должна увидеть, что мир это не проглотит", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, уже сама угроза России ядерным оружием – и тем более против украинского государства, которое отдало свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных держав, – это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины.

"Потому что чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, она должна почувствовать, что это не сработает", - считает Зеленский.

Он анонсировал, что на следующей неделе это будет задачей номер один для украинской дипломатии – объяснять, что происходит. Он уверен, что "мир будет с нами, мир поймет".

Фейк о "грязной бомбе": с чего все началось

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой выдал фейк о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы" - это возможно радиологическое оружие, сочетающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Кулеба и Уоллес уже отреагировали на вбросы россиян об изготовлении "грязной бомбы". Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, подчеркнул глава МИД Украины.

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