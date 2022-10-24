Гендиректор агентства отправит экспертов по приглашению Министерства иностранных дел Украины.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправит в Украину экспертов в связи с лживыми обвинениями России в разработке "грязной бомбы".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, он сам призвал немедленно отправить специалистов, поскольку Украина была и остается прозрачной страной.

Видео дня

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - написал он в Twitter.

Фейк о "грязной бомбе"

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой выдал фейк о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы" - это возможно радиологическое оружие, сочетающее в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Кулеба и Уоллес уже отреагировали на вбросы россиян об изготовлении "грязной бомбы". Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, подчеркнул глава МИД Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: