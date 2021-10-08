Он утверждал, что во время голосования "закона об олигархах" депутаты получали конверты с деньгами в туалете парламента.

Народный депутат Антон Поляков, о смерти которого стало известно 8 октября, за несколько дней до трагедии ходил в Национальное антикоррупционное бюро Украины, где давал показания против депутатов, которые, по его словам, брали "конверты" с деньгами в уборных Верховной Рады.

В этом сам Поляков признался во время эфира программы "Дежурные по стране" на телеканале Украина 24. Он утверждал, что депутаты правящей партии получали конверты с деньгами непосредственно в день голосования за закон об олигархах в туалете Рады.

Депутат заявлял, что один из его коллег, заходивший в туалет Рады в момент голосования, увидел, как депутатам партии "Слуга народа" раздают деньги. По словам Полякова, он обратился в НАБУ, однако сам свидетель коррупционного происшествия побоялся давать показания.

Читайте такжеАнтон Поляков найден мертвым: все подробности смерти нардепа (обновляется)"Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. О каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" — сказал нардеп.

При этом Поляков отказался назвать имя коллеги, поскольку тот не подтвердит официально эпизод, которому стал свидетелем. Что рассказал Поляков во время своего визита в НАБУ на данный момент неизвестно.

Смерть Антона Полякова - что известно:

Народный депутат Антон Поляков скончался 8 октября в Киеве. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Как утверждает водитель такси, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого Полякова начало тошнить в машине, он бился в конвульсиях. На заднем сиденье автомобиля были обнаружены следы рвоты.

Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать политика. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

В свою очередь депутат Галина Янченко утверждает, что у политика были судороги. Кроме того, на шее депутата нашли странные следы.

Антону Полякову было 33 года. У него остались две дочери.

Автор: Виолетта Орлова