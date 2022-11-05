Олаф Шольц отметил, что применение ядерного оружия недопустимо.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение Российской Федерацией ядерного оружия в Украине - линия, которую нельзя переходить. Он призвал Москву воздержаться от такого шага.

"Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте", - цитирует Шольца Tagesschau.

Немецкий политик призвал Кремль пообещать, что они этого делать не будет. Он указал, что этот предел нельзя переступать.

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Кроме того, Шольц оправдал свои переговоры с лидером Китая Си Цзиньпина заявив, что он использовал поездку для убеждения выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине.

Ядерные угрозы Путина - что известно

Российский президент Владимир Путин неоднократно угрожал использовать ядерное оружие против Украины. При этом звучали угрозы в адрес Запада. В США пригрозили Москве "катастрофическими последствиями".

В Институте изучения войны считают, что существует лишь два варианта применения ядерного оружия - вдоль линии фронта и удар по городам Украины.

Кроме того, вопрос ядерного оружия поднимался во время разговора Путина с президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий политик заверил. что президент РФ не использует ядерное оружие.

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