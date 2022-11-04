Китай настаивает на необходимости прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул необходимость противодействия применению ядерного оружия и угрозам его использования. Заявление прозвучало после того, как Си обсудил войну России против Украины с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает усилия ЕС и Германии в продвижении мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

Си также заявил, что в нынешних условиях "международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию" войны России против Украины, которую китайский лидер называет "украинским кризисом".

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Он призвал Украину и Россию к "разумности и сдержанности", прямым контактам и возобновлению мирных переговоров.

По его словам, мировому сообществу нужно "совместно противодействовать применению или угрозам применения ядерного оружия" и предотвратить "ядерный кризис на евразийском континенте". Также Си заявил, что мир должен "выступать за то, чтобы нельзя было применять ядерное оружие, нельзя вести ядерную войну".

Олаф Шольц сообщил по итогам переговоров, что он и Си Цзиньпин "согласились с тем, что угрозы ядерными ударами безответственны и опасны", пишет Politico.

"Я сказал президенту Си о важности влияния Китая на Россию", – подчеркнул он.

Анонсируя свой визит в Китай, Шольц, ставший первым лидером G7, посетившим страну после переизбрания Цзиньпина на третий срок, подчеркнул, что считает необходимым, чтобы Пекин призвал Москву придерживаться устава ООН.

"В начале года Китай четко выступил против использования или даже угрозы ядерного оружия в декларации с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как постоянный член Совета Безопасности Китай несет особую ответственность. Важны четкие слова Пекина Москве – придерживаться устава ООН и их принципов", – заявил он.

Ядерные угрозы Путина

В течение последних месяце российские чиновники и российский диктатор Владимир Путин неоднократно прибегали к угрозам использования ядерного оружия. Звучали угрозы атаковать Запад, и угрозы применить ядерное оружие по Украине, в том числе, в случае "посягательства" на захваченные Россией украинские территории.

В США в ответ на угрозы России пригрозили "катастрофическими последствиями".

Украина допускает, что РФ не блефует и может применить оружие массового уничтожения.

По оценкам Института изучения войны, существует лишь два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированный удар по всей Украине.

Накануне The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что высшее военное руководство РФ обсудило применение ядерного оружия в Украине. Эти обсуждения якобы могут свидетельствовать о том, что угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

После этой публикации координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби повторил, что США не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие.

Вопрос применения ядерного оружия поднимался во время разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором. Тогда турецкая сторона заявила, что Путин заверил в том, что не использует ядерное оружие.

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