Турецкий президент с прошлого года ведет переговоры с российским коллегой и уговаривает снизить эскалацию.

Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что не планирует применять ядерное оружие.

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, которого цитирует агентство Анадолу рассказал, что оба президента ведут переговоры с прошлого года. Эрдоган уговаривает Путину "как можно больше снизить эскалацию".

По словам спикера, пока "ни одна из сторон не похожа на победителя в войне" из-за отсутствия продвижений на фронте.

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Калын добавил, что Турция вновь призвала Россию и Украину вернуться к переговорам, "добавив вероятность увеличения количества жертв и потери территории за это время".

Роль Эрдогана в войне в Украине

Турецкий президент Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах, а также регулярно призывает к дипломатическому завершению войны.

В частности, политик регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Во время одного из последних разговоров, который состоялся 7 октября, Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Турецкий президент, среди прочего, помог провести масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. После этого он пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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